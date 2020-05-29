تركيا: قرار جديد حول السفر بين المدن وعمل المطاعم والمنتجعات

أصدرت تركيا، قرارًا برفع الحظر على السفر بين المدن التركية، إلى جانب السماح بعمل المطاعم، والحدائق، والمنتجعات اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.

وقال أردوغان في كلمة للشعب بثها التلفزيون التركي: "اعتبارا من 1 حزيران/يونيو يتم رفع حظر السفر بين المدن بشكل كامل، ورفع الحظر على عمل المطاعم، والمسابح، والسواحل، والحدئق، وصالات الرياضية".

وأضاف اردوغان: "ويبقى الحظر مفروضا على الأطفال دون سن الـ 18 والكبار فوق سن الـ 65، باستثناء أيام محددة يمكنهم الخروج فيها".

وشدد أردوغان، على أن قواعد لبس الأقنعة الطبية تبقى سارية المفعول، وكذلك التباعد الاجتماعي بين الأشخاص.

وأعلنت تركيا أنه تم فرض هذه القيود سابقًا، في إطار تدابير مواجهة فيروس "كورونا"، نهاية شهر آذار/مارس المنصرم.