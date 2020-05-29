ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في "إسرائيل"

أفادت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16,887 حالة.

وذكرت الصحة، أن من بين المصابين 37 مريضاً بحالة الخطر، في حين بلغ عدد الوفيات 284 حالة.

في السياق، أعلن يائير شيندل المسؤول الحكومي لمواجهة فيروس كورونا عن إطلاق حملة لإجراء فحوص دم مخبرية لمئة ألف شخص استعدادا لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "لقد بدأنا العمل ومن المفترض ألا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً قبل أن نرى مجريات الأحداث المثيرة للاهتمام".

كما حذرت الصحة "الاسرائيلية" من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا خلال ايام قليلة اكثر من 100 مصاب خلال يوم واحد ما ينذر بامكانية حدوث موجة وبائية ثانية من فيروس كورونا المستجد.