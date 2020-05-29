الاحتلال يحذر من موجة ثانية بعد ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

سجلت "إسرائيل"، مساء أمس الخميس، 79 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

ووفق وزارة الصحة التابعة للاحتلال، فقد ارتفع عدد الاصابات منذ بداية تفشي الفيروس حتى الأن إلى16872 فيما بلغت حصيلة الوفيات الى 284.

وأوضحت ان الحالات الحرجة وصلت الى 37 بينما الحالات التي تتلقى التنفس الاصطناعي كاملا 36.

في السياق، أعلن يائير شيندل المسؤول الحكومي لمواجهة فيروس كورونا عن إطلاق حملة لإجراء فحوص دم مخبرية لمئة ألف شخص استعدادا لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "لقد بدأنا العمل ومن المفترض ألا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً قبل أن نرى مجريات الأحداث المثيرة للاهتمام".

كما حذرت الصحة "الاسرائيلية" من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا خلال ايام قليلة اكثر من 100 مصاب خلال يوم واحد ما ينذر بامكانية حدوث موجة وبائية ثانية من فيروس كورونا المستجد.