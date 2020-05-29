أمريكا تسجل 1297 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت أمريكا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1297 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، وفق إحصائية جامعة جونز هوبكنز، ما يرفع العدد الإجماليّ للوفيّات في أميركا إلى 101,573 حالة إصابة.

وتخطت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي، حاجز الـمئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أيّ دولة أخرى.

وسجّلت أمريكا أوّل حالة وفاة بكوفيد-19 أواخر شباط الماضي، في الوقت ال1ي بلغت حصيلة المصابين بالوباء على الأراضي الأميركيّة 1,720,613 وفق هوبكنز، علماً أنّ خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من العدد الفعلي للإصابات والوفيات.