رابط فحص المستفيدين من صندوق "وقفة عز" 700 شيكل لغزة

كشفت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" أن وزارة العمل ستصرف الأسبوع القادم الدفعة الثانية ٧٠٠ شيكل من مساعدات وقفة عز المخصصة للعمال المتضررين من فيروس كورونا.

وأوضح المصادر الخاصة ان الوزارة دفعة الأسبوع القادم من وقفة عز مخصصة للعمال في قطاع غزة.

وكان الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية في وزارة التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية أكرم الحافي، اكد أن الوزارة لم تصرف أي أموال للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن طريق صندوق "وقفة عز" خلال الأيام الماضية، مشدداً -في حينه- على أن التوزيع سيتم بعد عيد الفطر المبارك.



وأوضح الحافي في تصريح صحفي على أن جميع الأسماء التي سجلت للاستفادة من صندوق "وقفة عز" عبر وزارة التنمية الاجتماعية، يتم فحص الأسماء من قبل "وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد"، وأن أي اسم يتعارض مع هذه الوزارات.

رابط فحص المستفيدين من صندوق وقفة عز: اضغط هنا