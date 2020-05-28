رابط نتائج الفصل الثاني 2020 الإمارات لطلبة المرحلة الأساسية (افحص الآن بطريقة مباشرة)

يبحث الكثير من الإماراتيين عن رابط فحص نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الأساسية في الإمارات العربية المتحدة، وقد فعلت وزارة التربية والتعليم الامارتية، رابط فحص النتائج.

وكانت وزارة التربية والتعليم الامارتية قد نشرت بيانا عبر مواقع لتواصل الاجتماعي تويتر:" أعلنت من خلاله استئناف الدراسة يوم الاربعاء 27 مايو 2020، في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة".

رابط نتائج الفصل الثاني 2020 الإمارات من هنـــــــا

وأشارت وزارة التربية والتعليم الامارتية أنه تنطلق حصص المرحلتين الثانية والثالثة (الصفوف من 5 إلى 12 ) الساعة 9 صباحا، في حين يبدأ طلبة مدارس الحلقة الأولى (الصفوف 1-4) حصصهم الدراسية الساعة 2 ظهرا .

وبحسب وزارة الصحة الإماراتية، سجلت 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة في البلاد إلى 29485.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بوفاة حالة من تداعيات الإصابة بالفيروس، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 245، كذلك ارتفع عدد المتعافين إلى 15056 شخصا، بعد شفاء 561 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في 3 مارس 2020 تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة في كافة مناطق الامارات،، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

رابط نتائج الفصل الثاني 2020 الإمارات من هنـــــــا