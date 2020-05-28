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يرفع حصيلة الإصابات إلى 625 إصابة

بسبب مخالطتهم مصاب.. تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:41 - 28 مايو 2020
كورونا في فلسطين كورونا في فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية، لمخالطي المواطن الذي أعلن عن إصابته صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن من بين الإصابات 4 تحت عمر الـ18 عاما.

وأشارت إلى أن 9 من الإصابات في عزون العتمة، وإصابة واحدة في سينيريا.

وأوضحت أن طواقم الطب الوقائي عملت منذ صباح اليوم على حصر دائرة المخالطين للمصاب الذي أعلن عنه اليوم، وأجرت فحوصات مخبرية لهم، حيث أشارت النتائج إلى وجود 10 إصابات جديدة.

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