مصري يدعي أنه "المهدي المنتظر" والأمن يحسم أمره!

أدى رجل مصري اليوم الخميس، أنه المهدي المنتظر، والمخلص للبشرية من العناء الذي تمر فيه.

ونشر الرجل المصري مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية في فيس بوك يدعي أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله هادياً إلى البشرية.

وتضمنت صفحات المتهم البالغ من العمر 54 سنة وحاصل على دبلوم فني، هجوما شديدا على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف، الذي وصف علماءه بالضالين.

كما تضمنت صفحته على موقع الفيس بوك زعمه أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول، وأنه صاحب معجزات إلهية، وكذلك روجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية، والتي نشر خلالها مجموعة من التماثيل التي يشتبه أنها أثرية.

في السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة في مصر، من إلقاء القبض على الموظف بمجلس مدينة كوم حمادة، لادعائه بأنه المهدي المنتظر.

ووجهت اتهامات للمواطن بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي، وزعمه أنه المهدي المنتظر.