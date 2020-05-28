دمشق تشن هجوماً لاذعاً ضد الاتحاد الأوروبي على خلفية تمديد العقوبات

هاجم مصدر في وزارة الخارجية السورية اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي في أعقاب إعلانه تمديد العقوبات على سوريا.

واعتبر المصدر السوري أن هذا الإجراء يعتبر جريمة ضد الإنسانية، مشيراً إلى دعم الاتحاد الأوروبي "اللا محدود للجماعات الإرهابية" معتبراً أنه مشارك في سفك الدم السوري.

وقال المصدر لوكالة سانا السورية: ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".

وأردف المصدر أن: "هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤءولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021.