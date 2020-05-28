نتيجة الاعتقال.. تدهور الوضع الصحي لممثل "حماس" في السعودية

كشف حساب "معتقلي الرأي" عن تدهور الأوضاع الصحية لممثل حركة حماس في السعودية، محمد الخضري، الذي ما زال ونجله، رهن الحبس في سجون المملكة السعودية، دون أن يتم توجيه تهم واضحة لهما.

وأوضح حساب معتقلي الرأي أن السلطات السعودية نقلت الدكتور هاني الخضري إلى الزنزانة التي يوجد فيها والده محمد الخضري، بعد تدهور وضعه الصحي وعدم قدرته على الحركة، في شهر رمضان المبارك.

وفي تغريدة أخرى، قال الحساب الذي ينشط على تويتر، إن السلطات منعت جميع عائلات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين من زيارتهم خلال عيد الفطر، مع السماح لهم بالاتصال مدة 5 دقائق فقط.

وشنت السلطات السعودية حملة اعتقالات ضد مقيمين أردنيين وفلسطينيين في شباط/ فبراير 2019 تلتها حملة أكبر في نيسان/ أبريل برز فيها ممثل حركة "حماس" في السعودية محمد الخضري، قبل أن تقوم باعتقالات متفرقة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.

ولم توجه السعودية أي اتهامات رسمية للمعتقلين، وسط تسرب أنباء عن سوء معاملة لبعض المعتقلين المتوزعين على سجون الحائر (الرياض)، وذهبان (جدة)، والمباحث في الدمام وأبها.

ودعت حركة حماس مراراً السلطات السعودية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعتقل الخضري الذي يزيد عمره على الثمانين عاما ويعاني من عدة أمراض، إلا أن السلطات لم تستجب.