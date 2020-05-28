فيديو حقيقة اعتقال الفنانة الخليجية ريم عبدالله في السعودية

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس خبرًا يفيد بـ اعتقال الفنانة الخليجية ريم عبدالله بعد اتهامها من قبل السلطات السعودية بغسيل الأموال.

وحظي خبر اعتقال ريم عبدالله على اهتمام الآلاف من نشطاء منصات التواصل وخاصة متابعيها على منصاتها الاجتماعية المختلفة.

لكن ريم عبدالله نشرت مقطع فيديو تنفي فيه تعرضها للاعتقال من السلطات السعودية.

وقالت ريم في مقطع الفيديو:

ما يشاع عن اعتقالها غير صحيح ومجرد شائعة

وكان الآلاف من متابعيها تساءلوا عن ظروف الاعتقال وعن صحة الخبر، فيما نفاه آخرون مشيرين إلى أنه من الخطأ زج اسم الفنانة الشهيرة في مثل هذه القضايا.

وقالت: "هلا حبايبي كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وشكراً لكل من سأل عني وأحبكم كثير أنا بخير والله لا يحرمني محبتكم".

وسلطت الأضواء على الفنانة بسبب مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على المواقع وظهرت فيه وهي تشرب العصير وتتحدث عن الانتقادات التي توجه إليها بين الحين والآخر وإلى السخرية من ذوقها باعتباره "ذوق بدو".