الأردن يحدد موعد فتح المساجد والكنائس

حددت الحكومة الأردنية مساء اليوم الخميس، موعد فتح المساجد والكنائس بعد اغلاق استمر أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن، أمجد العضايلة، أن فتح المساجد والكنائس سيكون يوم الجمعة الموافق الـ5 من حزيران يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير تعنى بالسلامة.

وقال العضايلة: "ندرس حاليًا تعديل إجراءات الحظر الشامل يوم الجمعة بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المساجد سيرًا على الأقدام، سواء خلال أوقات محددة أو طوال اليوم".

وحول فتح المزيد من قطاعات العمل في الأردن قال: "إن فتح المزيد من القطاعات في المرحلة المقبل قد يتسبب بتسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا".

وشدد على أن الاصابات بفيروس كورونا قد تزيد في حال لم يلتزم المواطن بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي والجسدي، فالمطلوب الالتزام وتحمل المسؤولية"، وفق قوله.