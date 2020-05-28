لربّات البيوت إليك طريقة عمل المبروشة في البيت

طريقة عمل المبروشة في البيت، إليك طريقة عمل المبروشة المعروفة بطمعها اللذيذ والشهية، حيث تسعى كل رب بيت عمل المبروشة دون تكاليف او عناء وهو ما نعكف عليه في هذا التقرير.

طريقة عمل المبروشة، إذ تعتبر سهلة الاعداد والتحضير وبسيطة المكونات لذا وفرنا لحضراتكم تلك المقادير والخطوات لعمل المبروشة اللذيذة.

وتبقى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تنشر لحضراتكم طرق عمل الوجبات والحلويات لتحضريها في المنزل، وهنا قد وفرنا لكم طريقة عمل المبروشة ومقادريها ومكوناتها.

طريقة عمل المبروشة :

وفي هذا التقرير لقد وضعنا لكم طريقة عمل المبروشة من البداية حتى النهاية، وما عليك سوى تتبع وتطبيق ما نشرناه.

مكونات المبروشة :

1 كوب زبدة لينة

1 ملعقة صغيره فانيلا، سائلة

1 برش قشر ليمون

3 كوب دقيق، منخول

3/4 كوب سكر

2 بيض

2 ملعقة صغيره بايكنغ باودر

رشة ملح

200 غرام مربى، مرطبان مربى اي نوع تختاريه( انا استخدمت الفراولة).

خطوات عمل المبروشة:

أولاً: وفي الخطوة الاولى اخفق الزبدة حوالي دقيقه ثم يضاف السكر بالتدريج ويخفق حتى يصبح الخليط ابيض حوالي دقيقتين او ثلاثة، تضاف اول بيضة مع الاستمرار بالخفق ثم تضاف الفانيليا والبرش والبيضة الثانية مع الخفق حتى يختلطوا.

ثانيًا: وفي الخطوة التالية: نخل الدقيق مع البايكنغ باودر والملح ويضاف لخليط الزبدة وتلم العجينة باليد ( لاتعجنيها ولاتستخدمي الخلاط لكي تكون العجينة هشة كالبسكويت)، ثم يؤخذ ربع العجينة ويلف بنايلون ويوضع بالفريزر، كما ان العجينة الباقية تمد بصينيه وترفع العجينة من عند الاطراف قليلا وتوضع بالبراد اقل شي نصف ساعه.

رابعًا، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بتسخين الفرن لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ويجهز الرف الشبكي الوسط ثم أخرج الصينية من البراد و تفرد فوقها المربى ثم يخرج مقدار العجينة الذي وضع بالفريزر و يبرش فوق المربى بحيث تغطى كلها.

خامسًا، وفي الخطوة الأخيرة ثم بوضع الفرن؛ حتى تحمر الاطراف (المبروشة) ثم تحمر من فوق وتخرج وتترك لتبرد ثم تقطع وتقد، وهيك تكون المبروشة جاهزة للأكل.

وفي نهاية التقرير، نسعد بكم على قراءة ما وفرناه لكم وتطبيقه في منزلكم.