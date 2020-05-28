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السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر لفلسطين المحتلة خشية التصعيد بسبب ضم الضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:13 - 28 مايو 2020
السفارة الامريكية في القدس المحتلة (ارشيف) السفارة الامريكية في القدس المحتلة (ارشيف)
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، ان السفارة الامريكية حذرت مواطنيها من السفر إلى الضفة المحتلة وقطاع غزة خشية من تصعيد الأوضاع، في اعقاب استعداد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضّم الضفة.

وقالت القناة 7 العبرية، "إن السفارة الأمريكية قدمت لمواطنيها نصائح، باتخاذ خطوات مناسبة لزيادة الوعي الأمني".

ووفق القناة، فإن السفارة توقعت "بحدوث الأعمال الأمنية في المراكز السياحية والنقل والأسواق والحواجز الحكومية".

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن الأسبوع الماضي، إلغاء الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال والولايات المتحدة، منها وقف التنسيق الأمني، ردًا على محاولة العدو ضّم الضفة تحت سيادته.

 

 

 

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