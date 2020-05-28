التربية والتعليم: 78480 طالبًا سيتوجون لتقديم امتحانات الثانوية العامة يوم السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، ان 78480 طالبًا في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية بالخارج سيتوجهون لتقديم امتحانات الثانوية العامة (توجيهي)، يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو الحالي.

وأوضحت التربية والتعليم، ان امتحانات الثانوية العامة ستخضع إلى معايير الجودة المعتمدة.

وشددت، على أن ازمة "كورونا" لن ينتقص بأي شكل من الأشكال من معايير وجودة الامتحانات، مشيرةً إلى أن تنظيم الامتحان يتم في إطار بروتوكول صحي خاص.

ويشمل البروتوكول الصحي معايير التباعد الاجتماعي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء، حرصًا على سلامة المجتمع.

إليكم جدول امتحانات الثانوية العامة (توجيهي) 2020، لجميع الأفرع.