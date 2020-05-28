قطر والسعودية تعلنان ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 3 وفيات و1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات والوفيات في الدولة.

وأوضحت الصحة القطرية، أن إجمالي الوفيات قد بلغ 33 حالة، وإصابة 50914.

من جهته، سجلت وزارة الصحة السعودية، 16 وفاة و1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة 441، وإصابة 80185 حتى الان.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، إصابة 563 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة ثلاثة حالات.

وأشارت إلى ان 314 تماثلوا الشفاء من الوباء، خلال 24 ساعة الماضية.

واهابت الحكومة الإماراتية من المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي، لمواجهة كورونا.