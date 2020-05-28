التجمع الإعلامي يندد بقرار فصل الصحفي إياد حمد ويطالب "AP" بالتراجع عن قرارها

ندد التجمع الإعلامي الفلسطيني بالقرار التعسفي الذي أقدمت عليه وكالة (الأسوشويتدبرس- الأمريكية "AP") والقاضي بفصل الزميل الصحفي إياد حمد من عمله، على خلفية مساندته للزميل أنس حواري المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة بنابلس.

وطالب التجمع الإعلامي وكالة "AP" بالتراجع الفوري عن قرارها التعسفي وغير مهني، والعمل على حفظ حق الزميل حمد وإعادته إلى عمله فوراً ودون شروط.



وعبر التجمع، عن تضامنه الكامل مع الزميل "حمد"، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، أمام غطرسة متخذي قرار الفصل الجائر، ومقدمي الشكوى بحقه على حدٍ سواء، مطالبا الأطر الصحفية كافة بمساندة الزميل "حمد" لاسترداد حقوقه وإنصافه.

وأشاد التجمع الإعلامي بالموقف النبيل الذي قدمه الزميل إياد حمد والذي أعلن فيه تضامنه مع الزميل أنس حواري المختطف في سجون السلطة على خلفية النشر.