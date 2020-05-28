10 دقائق لعمل حلوى بسبوسة بالقشطة وإليك خطوات عمل القطر

تحضير حلوى البسبوسة بالقشطة، وتعتبر البسبوسة بالقشطة من أكثر الحلويات الشهيرة والتي يتناولها كافة الأسر والعائلات بين الحين والأخر، لطعمها اللذيذ والشهية، ورائحتها النافذة.

وتعتبر طريقة تحضير البسبوسة سهلة جدًا ويمكن لأي ربّة بيت أو أي شخص عادي، سوى عليه ان يحضر المكونات والتعرف على خطوات عملها الموجودة أسفل هذا المقال.

ولا يزال موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لحضراتكم طرق تحضيرات الوجبات الغذائية لذيذة الطعم، وبهذا الصدد قد وفرنا لكم طريقة تحضير عمل حلوى البسبوسة بالقشطة.

وترجع أصل حلوى البسبوسة للمصرية حيث أول من عمل حلوى البسبوسة هم المصريين، كما أن البسبوسة مصنوعة من السميد المطبوخ والمضاف عليه جوز الهند، وسنتعرف على خطوات التحضير.

مدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:

وتستغرق عملية تحضير البسبوسة بالقشطة مدة نحو عشرة دقائق، والطهي 30 إلى 40 دقيقة.

القيمة الغذائية للبسبوسة:

إليك القيمة الغذائية لكل حصة من البسبوسة، وهي على النحو التالي:

455 سعر حراري.

94 غرام كربوهيدرات.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

10 غرام بروتين.

8 غرام من الدهون.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

مكونات عمل بسبوسة بالقشطة:

ولقد وضعنا لكم مكونات عمل بسبوسة بالقشطة، وهي:

2 كوب سميد.

1 كوب سكر.

2 بيض.

2 ملعقة صغيرة سكر الفانيلا.

3 كوب لبن رائب.

1 كوب زيت.

2 مسحوق الخبز (البيكنج باودر -Baking Powder).

إليك مقادير القشطة:

إليك مقادير القشطة التي توضع على البسبوسة:

3 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

5 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

خطوات وطريقة عمل البسبوسة بالقشطة:

أولاً: اخلط البيض مع سكر الفانيلا، ثم أضف الزيت واللبن ومسحوق الخبز ومن ثم نضيف السميد، وبعدها دهن الصينية بزيت ذرة ثم نسكب نصف الخليط فيها.

ثانيًا: ادخل الصينية الى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ومن ثم جهز القشطة: "نخلط الحليب والسكر ونضعها على الغاز، نذوب النشا بحليب بارد ونسكبه فوق الحليب عندما يسخن، نحرك باستمرار بشكل دائري ومن ثم نضيف ماء الورد، عندما يتماسك الخليط نطفئ الغاز".

ثالثًا: اسكب القشطة في صينية الفرن وفوقها القسم الثاني من الخليط، ثم ادخلها الى الفرن نصف ساعة حتى تحمر، وعندما تبرد نضيف القطر.

طريقة تحضير القطر للبسبوسة:

اولاً: على ربة البيت ان تضيف السكر والماء إلى قدر، ثم تغلي المزيج وتتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و 8 دقائق.

ثانيًا: واطفئي الغاز واضيفي عصير الحامض وماء الورد.

وينصح خبراء التغذية، ربات البيوت بان لا تكثر في تناول البسبوسة للحفاظ على سلامة وصحة الجسد، إذ تحتوي البسبوسة على سعرات حرارية عالية، ولتقليل من ذلك استخدمي الحليب خالي الدسم.