بلدية غزة توضّح إجراءات تنظيم الاستراحات والبسطات الشعبية على شاطي البحر

تواصل بلدية غزة العمل على تنظيم الاستراحات العشوائية على شاطئ بحر غزة، إلى جانب تأجير الرصيف وقضية البسطات الشعبية في المفترقات العامة، لا سيما في ظل حالة الطوارئ المفروضة في الأراضي الفلسطينية جراء تفشي فيروس كورونا.

رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أكد، أنه يتم إجراء عملية تنظيم للاستراحات العشوائية على بحر غزة، مشيرًا إلى ان سيكون هناك نظام عنوانه النظافة كمحدد لوجود الباعة وكذلك الاستراحات.

وقال السراج خلال لقاء تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن تنظيم البسطات الشعبية في الطرقات هي محاولات للتوفيق بين حاجة المدينة والحاجة الإنسانية لدى الباعة، مبينًا أن هناك ترتيبات لإعادة افتتاح سوق اليرموك ليستوعب جميع الباعة.

وفي سياق تأجير الأرصفة، أضاف السراج أنه موضوع قديم وفق القانون الذي يتيح الأمر، موضحًا أنه بدءًا من هذا العام جرى إلغاء لكافة الإيجارات المتعلقة بالأرصفة، لافتًا أن هناك تحدي تطبيق الإلغاء الذي تقوم عليه طواقم البلدية.

وأوضح رئيس بلدية غزة، أن التعليمات واضحة لجميع الموظفين في بلدية غزة بالتعامل بأفضل شكل مع عامة الناس، مشددا على أن القانون هو الفيصل لمحاسبة لأي موظف يعتدي على أي مواطن.

وعلى صعيد أزمة المياه، أكد السراج أن هناك تحسن على جودة المياه مؤخراً، مشيرًا إلى أن الكميات المتدفقة للمناطق منوطة بأزمة الكهرباء.

ولفت أن بلدية غزة تبذل جهود كبيرة لإيصال المياه وقت وصول الكهرباء لمنازل المواطنين.

ونصح السراج، المواطنين بتوفير خزانات مياه كبيرة أسفل المنازل خاصة في فترة الصيف لتفادي نفاذ المياه من منازل المواطنين.

وتابع: "هناك جهود كبيرة لتوفير تمويل لإصلاح الشوارع خاصة شارع المنصورة بحي الشجاعية وأي مطالبة أو شكوى تصل للبلدية تأخذ بأهمية كبيرة".

ونوه السراج إلى أن العاملين في البلدية يتقاضون 30% من الراتب الأساسي منذ شهور بفعل جائحة كورونا التي خفضت حجم الإيرادات وتكاليف جديدة باهظة تتطلبها إجراءات الوقاية.