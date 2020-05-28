طريقة تحضير البسبوسة العادية في 10 دقائق وخطوات عمل القطر

إليك طريقة عمل حلوى البسبوسة الشهيرة، حيث تبحث رباء البيوت عن طريقة عمل البسبوسة، ومكونات ومقادير عمل البسبوسة، ذات الطعم اللذيذ والرائحة الشهية.

وتعد طريقة عمل البسبوسة من أكثر الطرق سهولة في تحضيرها من البداية حتى النهاية، لذا يتطلب من الشخص أن يتابع المكونات وخطوات طريقة العمل بشكل صحيح، كما هو موضح في الأسفل.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لا يزال يقدم لحضراتكم كافة انواع عمل الوجبات التي يمكن تحضريها في البيت، حيث وضع بين ايديكم مقال تحضير حلوى البسبوسة.

وتعتبر حلوى البسبوسة من ذات النشأة المصرية، وهي مصنوعة من السميد المطبوخ والمضاف عليه جوز الهند، وخلال هذا المقال ستتعرف على خطوات التحضير.

مدة طريقة عمل البسبوسة:

وتستغرق عملية تحضير البسبوسة مدة عشرة دقائق، والطهي 30 إلى 40 دقيقة.

القيمة الغذائية للبسبوسة:

إليك القيمة الغذائية لكل حصة من البسبوسة، وهي على النحو التالي:

455 سعر حراري.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

10 غرام بروتين.

8 غرام من الدهون.

خطوات عملية تحضير عمل البسبوسة :

اولاً: وفي بداية التحضير اضع المكونات الصلبة التالية (السميد، السكر، جوز الهند وبيكربونات الصودا) ومزجها معا.

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية وفي وعاء جانبي نمزج الزبدة مع الحليب ويحرك المزيج جيداً.

ثالثًا: وفي الخطوة التي تليها، ثم تضاف المكونات الصلبة الى خليط الحليب والزبدة وتحرك جيداً.

رابعًا: ثم يسكب المزيج في صينية للخبز.

خامسًا: تخبز البسبوسة في الفرن، على درجة حرارة 180 بين 30 -40 دقيقة، حتى يصبح لون الوجه ذهبياً.

سادسًا: وفي الخطوة الأخيرة، يتم إخراجها من الفرن ويسكب القطر المبرد على وجهها. توضع في البراد لتبرد تماماً، وتقطع وتقدم.

طريقة تحضير القطر للبسبوسة:

اولاً: على ربة البيت ان تضيف السكر والماء إلى قدر، ثم تغلي المزيج وتتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و 8 دقائق.

ثانيًا: واطفئي الغاز واضيفي عصير الحامض وماء الورد.

لذلك ننصح ربات البيوت ببعض الأمور الصحية للحفاظ على سلامة وصحة الجسد، إذ تحتوي البسبوسة على سعرات حرارية عالية، ولتقليل من ذلك استخدمي الحليب خالي الدسم.