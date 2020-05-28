دول عربية تواصل رصد حالات جديدة من "كورونا"

تواصل الدول العربية رصد حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما سجلت الكويت ارتفاعًا في تعافي الأشخاص من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، إصابة 563 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة ثلاثة حالات.

وأشارت إلى ان 314 تماثلوا الشفاء من الوباء، خلال 24 ساعة الماضية.

واهابت الحكومة الإماراتية من المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي، لمواجهة كورونا.

ومن جهته، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 752 حالة من الوباء، ما رفع اجمالي الحالات المتعافية إلى 8698.

كما وأعلنت الصحة الكويتية، تسجيل 845 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و112 حالة، حتى الان.

.وذكرت الكويت، انها ستبدأ في تخفيف إجراءات العزل تدريجًا، حتى 30 مايو الحالي.

وفي مصر، أعلنت الحكومة انها سجلت 910 حالة جديدة من كورونا، و19 حالة وفاة، في حين أكدت خروج 178 شخصًا من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الصحية.

ووفق أحدث إحصائية عن آخر المستجدات فيروس كورونا في الوطن العربي، فقد وصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"، بالوطن العربي، إلى 254 ألفًا و810 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3181 حالة.