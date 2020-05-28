تحذيرات أمريكية من الذهاب إلى الضفة وغزة

حذرت السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، مواطنيها من السفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت السفارة الأمريكية مواطنيها المتواجدون في الضفة، إلى جانب الذين ينوون السفر إلى الضفة الغربية أو غزة، للحفاظ على "درجة عالية من اليقظة". وفق ما صرحت بها السفارة

ووفق موقع يديعوت أحرنوت العبري، فإن التحذير الأمريكي يأتي في أعقاب وقف الفلسطينيين التنسيق الأمني مع "اسرائيل".

وقال الموقع، إنه يمكن أن يندلع العنف في وقت قصير أو دون سابق إنذار، مشيرة إلى أنه يمكن أن يوجه ضد المواقع السياحية والأسواق وغيرها من الأماكن.

وأضافت يديعوت: "يجب على مواطني الولايات المتحدة النظر بعناية في المخاطر التي تهدد سلامتهم عند التفكير في السفر إلى المواقع التي قد تكون وجهة محتملة لاندلاع العنف".

جاء ذلك في أعقاب اعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسط السيادة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والاغوار مطلع شهر يوليو القادم.