قوات الاحتلال تخطر بهدم منازل غرب رام الله

أفاد عبد الجابر محمد رئيس المجلس القروي، بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم لستة منازل مأهولة في قرية الطيرة جنوب غرب رام الله.

واوضح محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت ستة منازل وسلمت ساكنيها إخطارات لهدمها بحجة "البناء من دون ترخيص في المنطقة المسماة (ج)"، لافتا إلى أن المجلس خاطب المؤسسات الحقوقية لمتابعة الموضوع.

ولفت أن قوات الاحتلال صادرت قبل أيام "جرافة" من أحد المواطنين خلال قيامه باستصلاح أرضه الزراعية

الجدير الذكر أن أهالي القرية يتعرضون لمضايقات مستمرة من الاحتلال، من ضمنها تجريف طريق فتحه المجلس القروي يصل الطيرة بقرية بيت عور المجاورة، حيث يقطن في قرية الطيرة 1650 نسمة، وتبلغ مساحتها نحو 4000 دونم، ويعتمد أهلها على الزراعة وتربية المواشي.