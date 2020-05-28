البزم: انهينا كافة الترتيبات لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة (توجيهي)

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، اليوم الخميس، أن الأجهزة الشرطية والأمنية انهت كامل ترتيباتها لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2020، وذلك وفق الإجراءات والضوابط الوقاية والسلامة العامة من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، صباح يوم السبت المقبل 30 مايو وحتى 17 يونيو 2020، حيث اعدت وزارة التربية والتعليم آلية واضحة بشان عقد الامتحانات ضمن السلامة الصحية للطلاب.

وأوضح البزم، ان الشرطة ستعمل على تأمين 232 لجنة اختبار على مستوى قطاع غزة، ومراكز التصحيح والكونترول، وذلك ضمن خطة تفصيلية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والصحة.

واهاب بجميع المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة.

من جهته، أعلنت وزارة التربية التعليم بغزة، انهائها تعقيم قاعات امتحانات الثانوية العامة لاستقبال الطلاب السبت المقبل، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".