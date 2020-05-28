بعد إغلاق دام 3 شهور.. عودة فتح صالات الافراح في جنين

سمحت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، بعودة فتح صالات الأفراح للعمل في جنين شمال الضفة المحتلة، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة اشهر بسبب وباء كورونا، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة، وفقًا للإجراءات السلامية والصحية المتبعة.

بدوره، أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، عن عودة عمل صالات الافراح، وذلك وفق لضوابط والتعليمات الوقائية، والتي تشمل توفير معقمات للمدعوين، وتوفير معقمات للأسطح، وتوفير كمامات طبية للعاملين وقفازات طبية ذات استخدام لمرة واحدة عند التعامل مع المدعوين.

وأكد الرجوب، على منع دوام العالمين الذين تظهر عليهم اعراض الانفلونزا أو يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، مشدّدًا على ضرورة استعمال مواد ذات استخدام مرة واحدة مثل الكاسات والمعالق والصحون ومفارش طاولات.

وأوضح، ان يسمح للصلات باستقبال المدعوين لنصف الطاقة الاستيعابية للصالات المغلقة، مؤكدًا على ضرورة التباعد بين المدعوين، بترك مساف متر مربع واحد على الأقل، وضرورة تعقيم صالات الافراح، بالمنظفات الأرضية ومعقمات الاسطح.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ القصوى في جميع انحاء فلسطين (الضفة وغزة)، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبلغت إجمالي الإصابات إلى 434 إصابة حتى الان.