دعم الصحفيين:تهديدات ترامب لمواقع التواصل بالإغلاق تدخل في الحريات الصحفية

اعتبرت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الخميس، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر) تدخلٌ سافرٌ في حرية الرأي والتعبير.

وأدانت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها تهديدات الرئيس "ترامب" يوم أمس الأربعاء 27 مايو 2020 التي قال فيها:" إن الجمهوريين يشعرون أن منصات التواصل الاجتماعي "تسكت أصوات المحافظين"، مؤكداً "سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالكامل قبل السماح بحدوث ذلك". مؤكدة أنها تأتي بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيراً لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وأشارت اللجنة إلى أن فرض الرقابة من قبل إدارة ترامب على منصات التواصل الاجتماعي يحد من حرية الرأي والعبير ومخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعبرت لجنة دعم الصحفيين عن خشيتها من إقدام إدارة ترامب على إجراءات غير قانونية قد تتخذ بحق مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاسيما بعد تأكيد شركة "تويتر" تطبيق سياسة جديدة "للمعلومات المضللة " التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة.

وأكدت اللجنة أن تهديدات "ترامب" بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية ليست الأولى لافتةً إلى أنه يقوم باستمرار بالتهجم على المؤسسات الصحفية في تدخل سافر لحرية الرأي والتعبير.