الصحة الإيرانية: تجاوزنا % من موجة انتشار فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإيرانية أن البلاد تجاوزت 75% من موجة انتشار الفيروس وأنه لا يتوقع حدوث موجة جديدة في فصل الصيف، محذرةً من موجة ثانية للعدوى خلال فترتي الخريف والشتاء.

وقال رئيس قسم علم الأوبئة لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة الإيرانية، علي أكبر حق دوست، إن نسبة المتوفين بفيروس كورونا في إيران لا تتجاوز 5.3% من أعداد المصابين، مضيفا أن الوضع الصحي بات أفضل مقارنة بالأيام الأولى لتفشي الفيروس في إيران، إذ تجاوزت البلاد 75% من موجة انتشار الفيروس، وأن جهود الوزارة تتمركز حاليا على إقليمي عيلام و خوزستان، اللذين يعانيان من زيادة في أعداد المصابين.

من جانبه قال علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة الفيروس في طهران، إن أعداد المصابين ارتفع في العاصمة الإيرانية هذا الأسبوع مقارنة بالأيام الماضية بنسبة 3.5%.

وأضاف زالي أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، دخل 200 مصاب الأقسام العادية في مشافي العاصمة لإصابتهم بالفيروس، فيما نقل 65 آخرون إلى غرف العناية المركزة.

وأكد زالي على ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، مشددا على أن الكمامة تحد من انتقال الفيروس بين شخصين متقابلين في المترو، لأقل من خمسة بالمائة.