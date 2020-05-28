قناة عبرية: "إسرائيل" أوقفت التنسيق المدني مع السلطة

ذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس 28/5/2020، أن "إسرائيل" قررت وقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية وذلك رداً على قرارها بوقف التنسيق الأمني.

وذكر المراسل العسكري للقناة "13" العبرية "ألون بن دافيد"، أن الاحتلال قرر وقف التنسيق المدني وبالتالي إلغاء بطاقات VIP ، وأنه وفي حال رغب رئيس السلطة محمود عباس بالتنقل ما بين رام الله والخليل فلا يوجد تنسيق بهذا الخصوص.

في حين قال المراسل أن جيش الاحتلال استأنف عمليات الاعتقال في المناطق الفلسطيني، وذلك بعد توقف ليومين خلال عيد الفطر، وأنه لن يتوقف عن هكذا عمليات حتى بدون التنسيق الأمني.

وبين المراسل، أن هنالك مخاوف من وقوع احتكاكات مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وذلك حال محاولتها منع الجيش من اقتحام المناطق الفلسطينية، وأنه سيتم الدفع بأعداد كبيرة من القوات في كل اقتحام تحسباً لأي طارئ.