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سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 11:47 - 28 مايو 2020
الليرة السورية الليرة السورية
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إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020 وجدول سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء، سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في ادلب 1888-1892 ليرة سورية ، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق 1825-1835 ليرة سورية ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1835-1845 ليرة سورية، وسجلت سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية في ادلب وحلب ودمشق 247-252 ليرة سورية

إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020 وجدول سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء

 

يعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير في ظل الأزمة التي يعيشها على مدار 10 سنوات وبذلك أثر الانهيار الاقتصادي والحرب في سوريا والأزمات السياسية المتراكمة على العملة المحلية وعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار وعلى اسعار العملات في سوريا مقابل الليرة السورية.

 

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا شراء بيع 
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في ادلب 1888 1892
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في دمشق 1825 1835
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حلب 1835 1845
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الاذقية 1830 1840
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية طرطوس 1830 1840
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حماة 1825 1835
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في منبج 1855 1865
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية  في جرابلس 1880 1885
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اعزاز 1880 1885
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الباب 1885 1895
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في عفرين 1880 1885
سسعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في كوباني 1850 1855
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الرقة 1845 1855
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الطبقة 1845 1855
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في القامشلي 1845 1855
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الحسكة 1850 1855
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في درعا 1900 1910
سسعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حمص 1820 1830
العملة الحد الأدنى
سعر الدولار في سوريا 704.00 ليرة سورية
سعر اليورو في سوريا 771.58 ليرة سورية
سعر الجنيه الاسترليني في سوريا 858.84 ليرة سورية
سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية 505.24 ليرة سورية
سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية 103.48 ليرة سورية
سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية 487.78 ليرة سورية
سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية 2279.42 ليرة سورية
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 187.43 ليرة سورية
سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية 992.95 ليرة سورية
سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية 1864.41 ليرة سورية
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية 191.66 ليرة سورية
سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية 193.38 ليرة سورية
سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية 1830.95 ليرة سورية
سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية 44.50 ليرة سورية
سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية 653.70 ليرة سورية
سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية 728.63 ليرة سورية
سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية 73.20 ليرة سورية
سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية 462.07 ليرة سورية
سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية 99.11 ليرة سورية
سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية 9.89 ليرة سورية
سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية 46.56 ليرة سورية
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