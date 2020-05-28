سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020

إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020 وجدول سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء، سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في ادلب 1888-1892 ليرة سورية ، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق 1825-1835 ليرة سورية ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1835-1845 ليرة سورية، وسجلت سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية في ادلب وحلب ودمشق 247-252 ليرة سورية

إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020 وجدول سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء

يعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير في ظل الأزمة التي يعيشها على مدار 10 سنوات وبذلك أثر الانهيار الاقتصادي والحرب في سوريا والأزمات السياسية المتراكمة على العملة المحلية وعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار وعلى اسعار العملات في سوريا مقابل الليرة السورية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا شراء بيع سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في ادلب 1888 1892 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في دمشق 1825 1835 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حلب 1835 1845 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الاذقية 1830 1840 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية طرطوس 1830 1840 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حماة 1825 1835 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في منبج 1855 1865 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في جرابلس 1880 1885 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اعزاز 1880 1885 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الباب 1885 1895 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في عفرين 1880 1885 سسعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في كوباني 1850 1855 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الرقة 1845 1855 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الطبقة 1845 1855 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في القامشلي 1845 1855 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الحسكة 1850 1855 سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في درعا 1900 1910 سسعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حمص 1820 1830

أسعار الدولار في سوريا اليوم الخميس 28-5-2020 مقابل الليرة السورية بينما استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث شهدت البنوك في سوريا حالة من الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واسعار العملات في سوريا إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020 وجدول سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في المصرف المركزي السوري بينما استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث شهدت البنوك في سوريا حالة من الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واسعار العملات في سوريا. ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا) اليوم الخميس 28/5/2020 : 1 (USD) دولار امريكي = 704.00 ليرة السورية (SYP) وسجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو (سعر اليورو في سوريا) اليوم الخميس 28/5/2020 : 1 (EUR) يورو = 771.58 (SYP) ليرة السورية ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 28/5/2020 ( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا) : 1 (AED) درهم إماراتى = 191.66 (SYP) ليرة السورية وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28/5/2020 : 1 (EGP) جنية المصري = 44.50 (SYP) ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 28/5/2020 : 1 (SAR) ريال سعودي = 187.43 (SYP) ليرة السورية ووصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 28/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) : 1 (TRY) ليرة التركية = 252 (SYP) ليرة السورية. ويمكن للمتابع الآن معرفة كيف جاءت أسعار العملات بشكل عام في سوريا في البنوك والمصرف المركزي السوري، وذلك من خلال الجدول التالي: