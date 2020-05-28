سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020

إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020 وجدول سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء، سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في ادلب 1888-1892 ليرة سورية ، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق 1825-1835 ليرة سورية ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1835-1845 ليرة سورية، وسجلت سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية في ادلب وحلب ودمشق 247-252 ليرة سورية
إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس 28/5/2020 وجدول سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء
يعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير في ظل الأزمة التي يعيشها على مدار 10 سنوات وبذلك أثر الانهيار الاقتصادي والحرب في سوريا والأزمات السياسية المتراكمة على العملة المحلية وعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار وعلى اسعار العملات في سوريا مقابل الليرة السورية.
|سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا
|شراء
|بيع
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في ادلب
|1888
|1892
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في دمشق
|1825
|1835
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حلب
|1835
|1845
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الاذقية
|1830
|1840
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية طرطوس
|1830
|1840
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حماة
|1825
|1835
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في منبج
|1855
|1865
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في جرابلس
|1880
|1885
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اعزاز
|1880
|1885
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الباب
|1885
|1895
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في عفرين
|1880
|1885
|سسعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في كوباني
|1850
|1855
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الرقة
|1845
|1855
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الطبقة
|1845
|1855
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في القامشلي
|1845
|1855
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في الحسكة
|1850
|1855
|سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في درعا
|1900
|1910
|سسعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في حمص
|1820
|1830
|العملة
|الحد الأدنى
|سعر الدولار في سوريا
|704.00 ليرة سورية
|سعر اليورو في سوريا
|771.58 ليرة سورية
|سعر الجنيه الاسترليني في سوريا
|858.84 ليرة سورية
|سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية
|505.24 ليرة سورية
|سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية
|103.48 ليرة سورية
|سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية
|487.78 ليرة سورية
|سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية
|2279.42 ليرة سورية
|سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
|187.43 ليرة سورية
|سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية
|992.95 ليرة سورية
|سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية
|1864.41 ليرة سورية
|سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية
|191.66 ليرة سورية
|سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية
|193.38 ليرة سورية
|سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية
|1830.95 ليرة سورية
|سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية
|44.50 ليرة سورية
|سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية
|653.70 ليرة سورية
|سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية
|728.63 ليرة سورية
|سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية
|73.20 ليرة سورية
|سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية
|462.07 ليرة سورية
|سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية
|99.11 ليرة سورية
|سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية
|9.89 ليرة سورية
|سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية
|46.56 ليرة سورية