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أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:12 - 28 مايو 2020
سعر الذهب في تركيا اليوم سعر الذهب في تركيا اليوم
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شهدت أسعار الذهب في تركيا اليوم الخميس 28/5/2020، ارتفاعاً في الأسعار مقابل العملة المحلية الليرة التركية، لجميع أعيرة الذهب "عيار 24, 22, 18, 14" مقارناً بالأيام الماضية.

ويحظى سعر الذهب في تركيا باهتمام كبير لعدة أسباب أهمها ما يتعلق بمكاسب الذهب التي جعلته بالعام 2019 والعام 2020 أفضل ملاذ كأصل استثماري على الساحة.

والسبب الثاني الذي زاد من أهمية الذهب بتركيا هو التراجع بقيمة الليرة التركية الذي جعل بريق الذهب يزداد لمعان وسط ركود اقتصادي محلي وعالمي جعله الأفضل لادخار قيمة الأموال بتركيا وخارجها.

وتعرض وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" لكم كافة تفاصيل سعر الذهب اليوم بتركيا الخميس 28/5/ 2020.

أسعار الذهب اليوم في تركيا

مباشرة وبالسعر الفوري لبورصة الذهب التركية، ننقل لكم أولاً سعر جرام الذهب اليوم الخميس 28/5/ 2020.

وحدة الذهب   السعر الحالي  السعر السابق  نسبة التغير

أوقية الذهب   11,662.52 11,523.74 1.20 %

جرام الذهب عيار 24 375.00     370.54

جرام الذهب عيار 22 343.72     339.63

جرام الذهب عيار 21 328.06     324.16

جرام الذهب عيار 18 281.16     277.81

جرام الذهب عيار 14 218.81     216.21

ويحظى سعر الذهب اليوم في تركيا باهتمام كبير  فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من تركيا واسعار الذهب اليوم في تركيا بصفة عامة تهم المستثمرين في تركيا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

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