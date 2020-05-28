أميركا تخيِّر إيران.. إما التفاوض أو الانهيار الاقتصادي

قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك، إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخير إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة، أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية.

وقال هوك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء، "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي"، وفقا لرويترز.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده ستمنح مهلة شهرين لإكمال العمل في برنامج إيران النووي السلمي، الذي سيخضع لاحقا لعقوبات.

وقال بومبيو في بيان مكتوب: "ستنتهي الاستثناءات من العقوبات على هذا النشاط بعد فترة الستين يوما الأخيرة من الانتهاء من العمل، مما سيسمح للشركات والكيانات القانونية المشاركة في هذا النشاط بوقف عملياتها".

كما أعلن بومبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.

وكتب بومبيو على حسابه على تويتر: "أنا أيضا سأفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني - ماجد أجاي وأمجد سازغار".

وأضاف: "ينبغي على العلماء الإيرانيين الاختيار، بين مواصلة العمل السلمي خارج نطاق انتشار (الأسلحة والمواد النووية) أو المخاطرة بالتعرض لعقوبات".

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.