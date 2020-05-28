إليكم سعر الدولار في السودان في البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 28/5/2020، استقرارا، وسط تعاملات بطيئة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وسجل الدولار على شاشة بنك السودان المركزي 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

ويلاحظ على سعر الدولار في السودان اليوم الخميس تغيرات ملحوظة مقابل الجنيه السوداني في مختلف البنوك العاملة في الأسواق السودانية وكذلك داخل السوق السوداء، وهذا لكون أسعار العملات بشكل عام في السودان تعتمد على عدة عوامل تحدد في النهاية قيمة وسعر الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية المختلفة.

وفي السوق الموازي "السوداء" استقر عند مستوى 122 جنيها، في ظل حالة من التذبذب أصيب بها سوق الدولار في السودان خلال الفترة الأخيرة، وفق صحف محلية.

وقد أعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتي بلغت في حدها الأدنى 500%، ورغم ذلك فإن الاقتصاد السوداني يعاني حالة من الانكماش وارتفاع في معدلات التضخم وشح في النقد الأجنبي، مما دفع الحكومة في السودان إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع بعض الجهات المانحة.

وحذر اقتصاديون قبل ثمانية أيام من أن زيادة المرتبات هي طعم لتسويق القادم من اكمال رفع الدعم و تعويم الجنيه. وقد تأكد ذلك اليوم اذ ورد في الصحافة انه “ألمح وزير المالية السوداني، د. ابراهيم البدوي، إلى اعتزامه تحرير الصرف وانتهاج سياسة واقعية بعد خطوة تعديل الرواتب الحكومية”.

ويتوقع اقتصاديون، أنه في غضون شهور وربما أسابيع سوف يتجاوز سعر الدولار مئتان جنيها ويواصل الانطلاق بلا توقف ولا هوادة. وستمتلئ شوارع الخرطوم وكل اصقاع السودان بالجوعى والشحاذين وتنتشر السرقة والعنف المسلح وتهبط شرائح واسعة من الطبقة الوسطي الِي قاع المسغبة. ويقود كل ذلك ليلي زلازل سياسية وامنية وخيمة العواقب.