انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسًا للبرلمان الإيراني

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، عن انتخاب محافط طهران السابق، محمد باقر قاليباف، رئيسًا لمجلس الشورى الإيرانية لسنة واحدة.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن قاليباف حصل على 230 صوتًا من أصوات النواب الحاضرين في اجتماع المجل، اليوم، والبالغ عددهم 264 نائبا.

وتنافس على كرسي رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) نائبان آخران هم فريدون عباسي الذي نال 17 صوتًا، ومصطفى ميرسليم ونال 12 صوتا.

وفي السياق ذكرت الوسائل الإعلامية الإيرانية أنه تم انتخاب النائب أمیر حسین قاضي زادة هاشمي بـ 208 صوتًا وعلى نیكزاد بـ 196 صوتًا بصفة النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي على التوالي.

يذكر أن محمد باقر قاليباف ، عمل ضابطا في الحرس الثوري وتولى مناصب عدة أبرزها عندما أصبح محافظا لطهران ما بين 2005 و 2017 ، وكان قائدا لمقر خاتم الأنبياء للإعمار في الفترة الممتدة بين الفترة 1994 و 1997.