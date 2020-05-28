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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 28/5/2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 10:40 - 28 مايو 2020
سعر الليرة السورية مقابل الدولار سعر الليرة السورية مقابل الدولار
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نعرض لكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 28/5/2020 ، وسعر الليرة السورية في السوق السوداء كذلك، بعد أن شهد سعر الدولار ارتفاعًا أمام الليرة السورية في جميع المدن السورية تقريبًا.

ارتفع سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء واسعار العملات في سوريا حيث وصلت ما بين 1700- 1800 ليرة سورية فيما تحسن سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية.
 

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 28/5/2020

يشار إلى أن البنك المركزي السوري أطلق حملة لتشديد المراقبة على شركات ومحلات الصرافة في المدن السورية، وتم شن حملة على المكاتب تم خلالها إغلاق بعض المكاتب المرخصة في دمشق، حيث استهدفت الحملة ايقاف عمليات المضاربة والحد من تلاعب التجار في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

والجدير بالذكر أنه طرأ تحسن كبير على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أثناء صدور قرار بحجز أموال رامي مخلوف يوم الثلاثاء الماضي، بالتزامن أيضاً مع تحرك من قبل الحكومة لضبط سوق الصرافة المحلي لمنع انهيار سعر الدولار في سوريا.

وفي و قت سابق أكد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول لقناة سما الموالية للحكومة السوري أنّ الحيلولة دون السقوط انتهت، ولم يعد هناك حلول لوقف الانهيار لديهم
 

سعر الليرة السورية مقابل الدولار.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 28 مايو سعر الدولار في المصرف المركزي في جميع المدن السورية:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا شراء بيع 
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب 1830 1835
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق 1770 1780
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1750 1760
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية 1770 1780
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس 1770 1780
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة 1780 1790
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج 1820 1830
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار  في جرابلس 1800 1810
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز 1830 1840
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب 1830 1840
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين 1830 1840
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني 1810 1820
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة 1810 1815
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة 1810 1815
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي 1800 1810
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة 1800 1810
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا 1765 1780
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص 1770 1780
العملة الحد الأدنى
سعر الدولار في سوريا 704.00 ليرة سورية
سعر اليورو في سوريا 771.58 ليرة سورية
سعر الجنيه الاسترليني في سوريا 858.84 ليرة سورية
سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية 505.24 ليرة سورية
سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية 103.48 ليرة سورية
سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية 487.78 ليرة سورية
سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية 2279.42 ليرة سورية
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 187.43 ليرة سورية
سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية 992.95 ليرة سورية
سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية 1864.41 ليرة سورية
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية 191.66 ليرة سورية
سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية 193.38 ليرة سورية
سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية 1830.95 ليرة سورية
سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية 44.50 ليرة سورية
سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية 653.70 ليرة سورية
سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية 728.63 ليرة سورية
سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية 73.20 ليرة سورية
سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية 462.07 ليرة سورية
سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية 99.11 ليرة سورية
سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية 9.89 ليرة سورية
سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية 46.56 ليرة سورية
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