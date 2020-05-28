نعرض لكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 28/5/2020 ، وسعر الليرة السورية في السوق السوداء كذلك، بعد أن شهد سعر الدولار ارتفاعًا أمام الليرة السورية في جميع المدن السورية تقريبًا.
ارتفع سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء واسعار العملات في سوريا حيث وصلت ما بين 1700- 1800 ليرة سورية فيما تحسن سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية.
سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 28/5/2020
يشار إلى أن البنك المركزي السوري أطلق حملة لتشديد المراقبة على شركات ومحلات الصرافة في المدن السورية، وتم شن حملة على المكاتب تم خلالها إغلاق بعض المكاتب المرخصة في دمشق، حيث استهدفت الحملة ايقاف عمليات المضاربة والحد من تلاعب التجار في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
والجدير بالذكر أنه طرأ تحسن كبير على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أثناء صدور قرار بحجز أموال رامي مخلوف يوم الثلاثاء الماضي، بالتزامن أيضاً مع تحرك من قبل الحكومة لضبط سوق الصرافة المحلي لمنع انهيار سعر الدولار في سوريا.
وفي و قت سابق أكد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول لقناة سما الموالية للحكومة السوري أنّ الحيلولة دون السقوط انتهت، ولم يعد هناك حلول لوقف الانهيار لديهم
سعر الليرة السورية مقابل الدولار.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 28 مايو سعر الدولار في المصرف المركزي في جميع المدن السورية:
|سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا
|شراء
|بيع
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب
|1830
|1835
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق
|1770
|1780
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب
|1750
|1760
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية
|1770
|1780
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس
|1770
|1780
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة
|1780
|1790
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج
|1820
|1830
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس
|1800
|1810
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز
|1830
|1840
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب
|1830
|1840
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين
|1830
|1840
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني
|1810
|1820
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة
|1810
|1815
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة
|1810
|1815
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي
|1800
|1810
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة
|1800
|1810
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا
|1765
|1780
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص
|1770
|1780
|العملة
|الحد الأدنى
|سعر الدولار في سوريا
|704.00 ليرة سورية
|سعر اليورو في سوريا
|771.58 ليرة سورية
|سعر الجنيه الاسترليني في سوريا
|858.84 ليرة سورية
|سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية
|505.24 ليرة سورية
|سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية
|103.48 ليرة سورية
|سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية
|487.78 ليرة سورية
|سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية
|2279.42 ليرة سورية
|سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
|187.43 ليرة سورية
|سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية
|992.95 ليرة سورية
|سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية
|1864.41 ليرة سورية
|سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية
|191.66 ليرة سورية
|سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية
|193.38 ليرة سورية
|سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية
|1830.95 ليرة سورية
|سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية
|44.50 ليرة سورية
|سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية
|653.70 ليرة سورية
|سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية
|728.63 ليرة سورية
|سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية
|73.20 ليرة سورية
|سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية
|462.07 ليرة سورية
|سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية
|99.11 ليرة سورية
|سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية
|9.89 ليرة سورية
|سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية
|46.56 ليرة سورية