نعرض لكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 28/5/2020 ، وسعر الليرة السورية في السوق السوداء كذلك، بعد أن شهد سعر الدولار ارتفاعًا أمام الليرة السورية في جميع المدن السورية تقريبًا.

ارتفع سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء واسعار العملات في سوريا حيث وصلت ما بين 1700- 1800 ليرة سورية فيما تحسن سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية.



سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 28/5/2020

يشار إلى أن البنك المركزي السوري أطلق حملة لتشديد المراقبة على شركات ومحلات الصرافة في المدن السورية، وتم شن حملة على المكاتب تم خلالها إغلاق بعض المكاتب المرخصة في دمشق، حيث استهدفت الحملة ايقاف عمليات المضاربة والحد من تلاعب التجار في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

والجدير بالذكر أنه طرأ تحسن كبير على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أثناء صدور قرار بحجز أموال رامي مخلوف يوم الثلاثاء الماضي، بالتزامن أيضاً مع تحرك من قبل الحكومة لضبط سوق الصرافة المحلي لمنع انهيار سعر الدولار في سوريا.

وفي و قت سابق أكد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول لقناة سما الموالية للحكومة السوري أنّ الحيلولة دون السقوط انتهت، ولم يعد هناك حلول لوقف الانهيار لديهم



سعر الليرة السورية مقابل الدولار.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 28 مايو سعر الدولار في المصرف المركزي في جميع المدن السورية:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا شراء بيع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب 1830 1835 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق 1770 1780 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1750 1760 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية 1770 1780 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس 1770 1780 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة 1780 1790 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج 1820 1830 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس 1800 1810 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز 1830 1840 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب 1830 1840 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين 1830 1840 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني 1810 1820 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة 1810 1815 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة 1810 1815 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي 1800 1810 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة 1800 1810 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا 1765 1780 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص 1770 1780



شاهد الآن سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 28/5/2020 في المصرف المركزي السوري حسب نشرة المصرف السوري المركزي : بينما استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث شهدت البنوك في سوريا حالة من الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واسعار العملات في سوريا. ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا) اليوم الأربعاء 28/5/2020 : 1 (USD) دولار امريكي = 704.00 ليرة السورية (SYP) وسجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو (سعر اليورو في سوريا) اليوم الأربعاء 28/5/2020 : 1 (EUR) يورو = 771.58 (SYP) ليرة السورية ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 28/5/2020 ( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا) : 1 (AED) درهم إماراتى = 191.66 (SYP) ليرة السورية وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28/5/2020 : 1 (EGP) جنية المصري = 44.50 (SYP) ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 28/5/2020 : 1 (SAR) ريال سعودي = 187.43 (SYP) ليرة السورية ووصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 28/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) : 1 (TRY) ليرة التركية = 252 (SYP) ليرة السورية. ويمكن للمتابع الآن معرفة كيف جاءت أسعار العملات بشكل عام في سوريا في البنوك والمصرف المركزي السوري، وذلك من خلال الجدول التالي: