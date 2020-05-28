دعم الصحفيين تتضامن مع الصحفي حمد وتدعو وكالة أسوشيتدبرس للتراجع عن قرار فصله

عبّرت لجنة دعم الصحفيين اليوم الخميس 28/5/2020، عن تضمنها مع الزميل الصحفي إياد حمد المصور في وكالة "أسوشيتدبرس" بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بعد قرار فصله التعسفي من الوكالة.

وأدانت لجنة دعم الصحفيين في بيان صحفي، قرار وكالة أسوشيتدبرس بفصله، داعيةً كل المؤسسات الصحفية للوقوف إلى جانبه ودعمه من أجل عودته إلى عمله .

وأكدت اللجنة، أن المبررات التي ساقتها الوكالة من أجل فصل الزميل المصور إياد حمد تستدعي بالضرورة وقفة جادة من كافة الأطر والمؤسسات الصحفية لمساندته وفضح الجهات التي تسببت له بالضرر.

ودعت لجنة دعم الصحفيين، إلى ضرورة احترام الحريات الصحفية، وحرية الرأي والتعبير، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في عمل الصحفيين مشيدة بدور الصحفي "حمد" في الدفاع عن قضايا الصحفيين الفلسطينيين لاسيما الجرحى منهم .