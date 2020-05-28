اثنان من قطاع غزة: أسرى يعانقون الحرية من سجون الاحتلال

من المقرر، أن تفرج قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 28/5/2020، عن مجموعة من الأسرى بعد قضاء محكومياتهم في سجون الاحتلال والتي استمرت لسنوات.

وأوضحت المصادر المحلية، أن من بين الأسرى أسيران من قطاع غزة، وهما :

الأسير رامي صقر عنبر من سكان مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، والأسير محمد إسماعيل محاسنة من مدينة رفح، وذلك بعد قضائهما (18) عاماً في سجون الاحتلال.

كما ستفرج عن الأسير عيسى العباسي (34 عاماً)، من القدس وذلك بعد قضائه (10) سنوات في سجون الاحتلال، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي".

ومن نابلس، سيتم الإفراج عن الأسير محمود عطا أبو صبيحة (30 عاماً) من مخيم بلاطة بعد قضائه محكوميته البالغة (9) سنوات.

كما سيتم الإفراج من جنين عن الأسير أشرف ناصر طحاينة، وذلك بعد قضائه (5) سنوات و(4) شهور، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي"