الأسير المجاهد نمر خليل يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد نمر مفيد يوسف خليل "مسكاوي" (39 عاماً) من مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 28/05/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً عليه بالسجن الفعلي (18) عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد نمر خليل من مواليد بتاريخ 23/12/1981م، وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.