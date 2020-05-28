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لماذا قطع غانتس اجتماعاً خاصاً مع نتنياهو..؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:09 - 28 مايو 2020
غانتس ونتنياهو غانتس ونتنياهو
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قطع بيني غانتس وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ورئيس الوزراء البديل، اجتماعًا كان يعقده مع حليفه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.

وذكرت قناة 12 العبرية، أن غانتس قطع الاجتماع على خلفية تصريحات لوزيرة المواصلات ميري ريغيف التي هاجمت غانتس وقالت إنه ليس مخبوزًا بما فيه الكفاية ليكون رئيسًا للوزراء، وأنه يجب التحقق فيما إذا كان الإيرانيون ما زالوا يبتزونه.

ووفقًا للقناة، فإن الليكود وصف تلك التصريحات بالشخصية، فيما وبخ نتنياهو، ريغيف بشدة، واعتبر تصريحاتها تنتهك حكومة الوحدة.

واعتبرت ريغيف في وقت لاحق أنه تم إخراج التصريحات عن سياقها.

وفي وقت لاحق من الليلة الماضية عقد الاجتماع مجددًا بين نتنياهو وغانتس.

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