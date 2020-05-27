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ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي ويتوعد "تويتر" بخطوات غير مسبوقة!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:23 - 27 مايو 2020
ترامب ترامب
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لازال الرئيس الأمريكي يطلق النار على جميع من ينتقده أو يتخذ اجراءً بحقه، آخر ضحاياه كان موقع تويتر، إذ هدد بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع موقع "تويتر"، كما توعد موقع تويتر بخطوات مقبلة "كبيرة ومهمة".

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر" الذي يهاجمه: "الجمهوريون يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت تماماً الأصوات المحافظة. سننظمها بشكل قوي أو نغلقها، قبل أن نسمح بأن يحدث ذلك. رأينا ما حاولوا فعله في 2016 وفشلوا. لن نسمح بنسخة متطورة من هذا الأمر أن تحدث مجدداً".

وتابع: "كما أننا لن نسمح بأن يترسخ التصويت عبر البريد بشكل واسع في بلادنا، ذلك سيعرضنا للغش وللتزوير ولسرقة أوراق الاقتراع. من يغش أكثر سيفوز في الانتخابات".

وختم موجهاً رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "نظفوا ما فعلتموه الآن!".

ولاحقاً نشر ترمب تغريدة توعد فيها موقع "تويتر" بـخطوات مقبلة كبيرة ومهمة، حيث كتب: "تويتر أظهر أن كل ما كنا نقوله عنه (وعن زملائه) صحيح. خطوات كبيرة آتية".

 

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