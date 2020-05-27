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طالع الأجزاء المطلوبة من مناهج الثانوية العامة 2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:17 - 27 مايو 2020
نتائج توجيهي نتائج توجيهي
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يستعد ثمانية وسبعين ألفاً وأربعمائة طالب وطالبة لخوض إمتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2020 في فلسطين السبت المقبل الموافق 30 مايو ، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حددت الأجزاء المحذوفة والمطلوبة في المنهاج لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام 2020 في فلسطين.

وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، أنه تم حذف بعض المواد من منهاج الثانوية العامة لجميع الفروع الدراسية، بسبب عدم تمكن من انهاء المنهج للطلاب، بسبب تعطيل الدراسة في فلسطين على اثر أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه تقرر تأجيل عقد الامتحانات العملية إلى موعد يحدد لاحقاً لكل من مبحثي البرمجة والأتمتة والاتصالات للفرع التكنولوجي ومبحث التدريب العملي للفروع المهنية بالإضافة لتقييم مشاريع الكفاءة المهنية.

المادة المطلوبة في امتحان الثانوية العامة 2020 جميع الفروع الدراسية :-

المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفرع الشرعي :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 لفرع الريادة والأعمال :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفرع الزراعي :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفرع الصناعي :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفرع الفندقي :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفرع التكنولوجي:-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفرع الأدبي :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفرع العلمي :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفروع المهنية :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 لفرع الاقتصاد المنزلي :-

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المطلوب في امتحانات الثانوية العامة 2020 للفرع الفندقي :-

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