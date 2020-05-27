ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

تونس: صفر إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:19 - 27 مايو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بقيت عند مستوى الصفر، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ حول الوضع الوبائي اليومي إجراء 637 تحليلا مختبريا أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن خمسة تحاليل جاءت إيجابية غير أنها تعود إلى أشخاص قد تم تشخيص إصابتهم في السابق، وهم لا يزالون حاملين للفيروس.

وسجلت في تونس حتى الآن 1051 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 929 حالة شفاء و48 حالة وفاة (دون تسجيل وفيات جديدة خلال اليوم الماضي) و74 حالة نشطة.

وأجري في البلاد حتى الآن 49113 تحليلا مخبريا للكشف عن حالات الإصابة بكورونا.

وتم الكشف عن آخر إصابات بكورونا في تونس الأحد الماضي، وأعلنت السلطات عن هذه الإصابات في اليوم اللاحق الاثنين.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات