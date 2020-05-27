"مهجة القدس": الأسير محمود عمر يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمود محمد رزق عمر (22 عاماً) من مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عامين.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 28/05/2018م على السلك الزائل شرق غزة أثناء مشاركته في نشاطات مسيرات العودة، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء لكتائب المجاهدين التابعة لكتائب شهداء الأقصى، وانضمامه في الرباط بإحدى خلايا كتائب المجاهدين على ثغور مدينة غزة، ومشاركته في مسيرات العودة.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمود عمر ولد بتاريخ 13/04/1998م، وهو متزوج، وأب لطفلين، وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر محمود عمر وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.