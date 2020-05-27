اعلان موعد ظهور نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2020 وذلك عقب الانتهاء من تصحيحها في اللجان من قبل المعلمين.

و في وقت سابق قال مصدر موثوق من داخل الوزارة أنه سيتم الإعلان عن موعد النتيجة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، ويتوقع الكثيرون الاعلان عن موعدها خلال أيام قليلة.

يشار إلى أن هناك العديد من المواقع الإخبارية المصرية، تحدد مواعيد غير صحيحه بتاتاً، وتؤكد موعد ظهور النتيجة عبر بوابة الثانوية العامة، وهذه الأخبار المتداولة ما هي إلى أخبار مفبركة.

والجدير ذكره أن الوزارة لم تصدر أي بيان رسمي من تجاها بشأن موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2020 حتى اليوم.