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اشتعال النيران بشاحنة وقود على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:48 - 27 مايو 2020
شاحنة وقود شاحنة وقود
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أفاد مراسلنا بعد ظهر اليوم الاربعاء بأن النيران اشتعلت في اطارات شاحنة محملة بالوقود على مفترق دير البلح على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

و وفقاً لمراسلنا، فقد قامت شرطة المرور بإغلاق المكان لمنع حدوث أي كارثة، و تمت السيطرة على الحادث.

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