اشتعال النيران بشاحنة وقود على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة

أفاد مراسلنا بعد ظهر اليوم الاربعاء بأن النيران اشتعلت في اطارات شاحنة محملة بالوقود على مفترق دير البلح على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
و وفقاً لمراسلنا، فقد قامت شرطة المرور بإغلاق المكان لمنع حدوث أي كارثة، و تمت السيطرة على الحادث.
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