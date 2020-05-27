حملة لتعقيم ساحات المسجد الاقصى استعداداً لفتحه الأحد المقبل

أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس المحتلة، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".

وأكدت دائرة الأوقاف، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، حيث بدأت منذ ساعات الصباح بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.

وكان مجلس الأوقاف قد أعلن نهاية مارس/آذار الماضي تعليق دخول المصلين إلى المسجد حفاظًا على حياة المصلين ولمنع تفشي وباء كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد الأقصى مقتصرة فقط على حراس المسجد وعدد من موظفي دائرة الأوقاف.













