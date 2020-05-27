اقبال كبير على سجادة صلاة للاستخدام لمرة واحدة

ارتفع الاقبال على سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد في تركيا خلال الايام الماضية، في ظل تفشي وباء "كورونا"، كوفيد 19، حيث يتزامن الطلب على السجادة مع ازدياد في كميات تصديرها الى الخارج، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق وقطر قائمة الدول المستوردة.

و بحسب مسؤول التسويق والمبيعات لدى شركة "براتيكسار – Pratikser" التركية، جلال أرتان، فقد تلقوا مؤخرا الكثير من الطلبات على سجادات الصلاة المخصصة للاستخدام مرة واحدة، سواء من داخل البلاد أو خارجها.

وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، فإن صادرات هذا النوع من سجادات الصلاة، وصلت حاليا إلى دول عدة.

وأضاف أرتان أن في مقدمة البلدان المستوردة لمنتجهم المذكور دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، والإمارات، والعراق، وقطر.

وحول مواصفات السجادة، قال أرتان، إنهم يصنعون سجادة الصلاة بطول 115 سم وعرض 60 سم، بشكل يسهل طيها ووضعها في الحقيبة أو السيارة.