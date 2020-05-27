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قوات الاحتلال تقوم باختراقات برية و جوية للحدود اللبنانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:56 - 27 مايو 2020
قنابل ضوئية على حدود فلسطين مع لبنان قنابل ضوئية على حدود فلسطين مع لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، نفذت اختراقات للحدود اللبنانية برا وجوا، في الوقت الذي يحتفل فيه لبنان بذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000.

و بحسب المصادر، فإن العشرات من جنود الاحتلال تجاوزوا السياج التقني مقابل بلدة عيترون اللبنانية الواقعة على الحدود مع إسرائيل.

وأشارت المصادر الى أن الجنود تجولوا في المنطقة وقاموا بتفقد المنطقة الحدودية والسياج الإسرائيلي قبل الانسحاب من المنطقة.

كما أفادت المصادر أن طائرات حربية إسرائيلية حلقت على علو متوسط فوق منطقة ​البقاع الغربي​ وبيروت.

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