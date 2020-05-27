علماء دين يرحبون بخطة اعادة فتح المساجد في مصر

رحب علماء دين في مصر بـخطة عودة فتح المساجد، التي اعدتها وزارة الاوقاف المصرية لإعادة فتح المساجد والتي قدمتها للجنة كورونا بمجلس الوزراء .

و وفقاً للعلماء، فإن الخطة كانت محكمة ومتوافقة مع الاحداث التي تمر بها البلاد وخطة الحكومة المصرية في مواجهة الوباء .

و قال النائب ” شكري الجندي” وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري” إن اللجنة الدينية بمجلس النواب ترحب وتبارك بخطة الأوقاف لفتح المساجد الجاري عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وتابع وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان: الأوقاف استطاعت منذ قرار غلق المساجد، في 21 مارس الماضي في ضبط المشهد الدعوي وكان هناك تنفيذ صارم من قبل الأئمة والعاملين وهذا يدل على وعي بالأزمة، وأعتقد أن الوزارة قادرة على العودة بالمساجد مرة أخرى لصلاة الجماعة والجمع.

وتوالت اراء العلماء والاساتذة بهذا الخصوص

فقد أشاد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إدارة المساجد في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أنه أدار المشهد بجدارة وأنه صاحب روح وثَّابة في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف، واستطاع التصدي لأي فكر شاذ في ظل فقه النوازل.

تصريحات الدكتورة آمنة نصير

اما الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، فقد صرحت في تصريحات خاصة بهذا الموضوع ونقلا عن صحيفة ” الوطن” إن خطة الأوقاف مهمة، وتراعي أهم شيء وهو حماية الحياة الإنسانية وحرمتها، فلا بد أن تعود الحياة، وأن نتعلم أسلوبا جديدا قائما على التباعد الاجتماعي، فالأمر متعلق بنا نحن المواطنين وليس بمسؤول ما أيا ما كان، فعلينا أن نغير من سلوكياتنا وعاداتنا لننجو جميعا من هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة كبيرة.

وجه الحياة تغير

واضافت: من الواضح إن وجه الحياة تغير، وأننا لن نعود لما كنا عليه من قبل من تصافح وتعانق في الوقت القريب، وأنه لا بد من أن نتحمل مع الدولة مسؤولية هذه التغييرات التي فرضتها ظروف انتشار الفيروس، والضوابط التي تأخذها الدولة ووزارة الأوقاف ستكون كافية للحماية، وعلينا التنفيذ.