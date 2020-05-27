سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار و العملات الاجنبية اليوم الاربعاء 27/5/2020

واصلت الليرة اللبنانية ارتفاعها في السوق السوداء اليوم الأربعاء 27/5/2020.
ووصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار مبيع 3950 ليرة لبنانية وسجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار شراء 4100 ليرة لبنانية.
وبلع سعر الدولار في لبنان في البنك المركزي 1509.729802 ليرة لبنانية.
وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم إلى 1654.507479 ليرة اللبنانية.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الأربعاء 27/5/2020 سعر الدولار في لبنان
1 (USD) دولار امريكي = 1509.729802 (LBP) ليرة اللبنانية
1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000662 (USD) دولار امريكي