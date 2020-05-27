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سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار و العملات الاجنبية اليوم الاربعاء 27/5/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:47 - 27 مايو 2020
الليرة اللبنانية الليرة اللبنانية
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واصلت الليرة اللبنانية ارتفاعها في السوق السوداء اليوم الأربعاء 27/5/2020.

ووصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار مبيع 3950 ليرة لبنانية وسجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار شراء 4100 ليرة لبنانية.

 وبلع سعر الدولار في لبنان في البنك المركزي 1509.729802 ليرة لبنانية.

 وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم إلى 1654.507479 ليرة اللبنانية.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الأربعاء 27/5/2020 سعر الدولار في لبنان

1 (USD) دولار امريكي = 1509.729802 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000662 (USD) دولار امريكي

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