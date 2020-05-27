78400 طالب و طالبة يتوجهون لأداء امتحانات "التوجيهي" 2020 في فلسطين السبت المقبل

أعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، اليوم الاربعاء 27/5/2020، أن ثمانية وسبعين ألفا وأربعمائة طالب وطالبة في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي القدس والخارج سيتوجهون السبت المقبل لأداء أول امتحانات الثانوية العامة، ضمن إجراءات احترازية ووقائية .

وشدد عواد على خصوصية القدس وأنه لا امتحان سيجري دونها، مبينا أنه سيتم زيادة عدد المراقبين في ظل عدم إصدار الاحتلال للتصاريح ليبقى الرهان على المدارس الخاصة ومدارس الأوقاف لضمان قيام نحو 5 آلاف طالب وطالبة في القدس لامتحان الثانوية العامة.

وأشار في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أن المخاوف تبقى قائمة حول قيام الاحتلال بإجراءات لعرقلة أداء الامتحان، موضحا أنه ستكون هناك إجراءات متعلقة بأجهزة الأمن التي ستعمل على تأمين قاعات الامتحان في ضوء إلغاء التنسيق الأمني مشددا على أن لدى الوزارة خططا بديلة للتعامل مع أي تطورات.